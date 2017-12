Suspeito da morte de Mércia é preso em SE

São Paulo, 9 - O vigia Evandro Bezerra Silva, de 38 anos, suspeito de envolvimento na morte da advogada Mércia Nakashima, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 9, na casa de parentes no município de Canindé do São Francisco, interior do Sergipe, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe.

Silva teve a prisão temporária decretada pela Justiça paulista no último dia 25 e era considerado foragido. O delegado Antonio Olim, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, que investiga o caso, já está embarcando do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para Sergipe, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O vigilante está detido na cidade de Nossa Senhora da Glória, de onde segue para Aracaju. A transferência dele para São Paulo deve ocorrer apenas no sábado, 10.

O vigia foi apontado como suspeito porque abandonou o posto de gasolina Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde trabalhava como vigia após a morte da advogada. Silva seria amigo do policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza, ex-namorado da vítima e principal suspeito do crime.

O vigilante deixou de ir ao posto depois de o Honda Fit da advogada ser recuperado, na Represa Atibainha, em Nazaré Paulista, interior paulista. Dois dias antes da prisão de Silva ser decretada, um homem que se identificou como Evandro ligou para a família de Mércia e exigiu R$ 10 mil para entregar as luvas supostamente utilizadas pelo criminoso que empurrou o carro para dentro da água.