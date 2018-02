Suspeita de contaminação em rio deixa 60% de Sumaré sem água

CAMPINAS - O fornecimento de água foi interrompido para 60% dos moradores de Sumaré, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 21, após suspeita de contaminação por fenol na água do Rio Atibaia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A acidez da água acima do limite normal identificado na captação de água do rio, fez com que o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Sumaré interrompesse às 7h a distribuição de água para mais de a metade dos 241 mil moradores da cidade.

Os bairros mais altos foram os mais atingidos, já que a Estação de Tratamento de Água 2 tem um reservatório que ajudou a fornecer água durante o período em que a água deixou de ser captada. Por volta das 12h, os níveis de acidez da água tinham retornado ao normal e o tratamento foi restabelecido.