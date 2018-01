Suspeita de bomba isola Praça da República em SP

A Polícia Militar isolou a Praça da República nesta sexta-feira, 23, no centro de São Paulo, após receber denúncia de que um artefato parecido com uma granada estivesse no local. Pessoas que passavam pela Praça, na altura do número 419, acionaram a PM, por volta das 11 horas.

A corporação chamou agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) para analisar o objeto. Às 13h20, os policiais deixaram o local. O artefato foi colocado dentro de uma caixa e levado para a Academia do Barro Branco.