Suspeita de bomba interdita estação do metrô no Rio

A suspeita de haver uma bomba na entrada de uma estação do Metrô, na zona sul do Rio, no começo da manhã desta segunda-feira, 28, interditou por cerca de meia hora a entrada dos passageiros.

Segundo informações da assessoria do metrô, por volta das 7 horas o Esquadrão Antibombas foi acionado após a suspeita de que dentro de um pacote abandonado do lado de fora da Estação Botafogo havia uma bomba.

O acesso à estação do metrô de Botafogo, na Rua Muniz Barreto, foi interditado e liberado depois de cerca de meia hora, após a polícia constatar que o pacote estava vazio. A circulação dos trens não foi afetada, segundo o metrô.