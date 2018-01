Suspeita de bomba faz PM isolar estacionamento de shopping

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Uma área do estacionamento do Continental Shopping, no limite com o município de Osasco, teve de ser isolada na noite desta segunda-feira, 11, devido a uma maleta suspeita abandonada em uma das vagas próximas ao portão principal.

A Polícia Militar foi avisada da ocorrência às 23h20 e acionou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que chegou ao local por volta das 5 horas e recolheu a pasta. Segundo a PM, a maleta continha apenas ferramentas.