Suspeita de bomba faz Gate ser acionado

Uma suspeita de bomba levou a Polícia Civil a isolar ontem um trecho da Rua Albino Freicheda, no bairro de Presidente Altino, em Osasco. O Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar (Gate) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados e constataram que o material não era explosivo. Segundo a 9ª Delegacia de Polícia de Osasco, dois objetos ? um com cinco e outro com seis tubos enrolados por fita adesiva e conectados a fios ? foram vistos por um homem que passava pela rua e avisou os policiais. Os objetos estavam na calçada, perto de uma árvore da rua. Segundo a 9.ª Delegacia de Polícia, a área é residencial. Os policiais acionaram o 14º Batalhão da Polícia Militar, que cercou a área e pediu a presença do Gate e de peritos do Instituto de Criminalística. "O material continha pilhas comuns e ficou apreendido no 9º DP", disse o tenente Fernando Vitória, do Gate.