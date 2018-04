Suspeita de bomba esvazia Tribunal de Justiça de Guarulhos

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram chamados por volta das 15h desta segunda-feira, 17, para abrir uma caixa deixada no banheiro masculino do Tribunal de Justiça de Guarulhos, na Rua José Maurício de Oliveira, na Grande São Paulo.

De acordo com a PM, o prédio foi esvaziado e dentro da caixa há um relógio com um fio. Às 16h30, os policiais ainda não tinham desarmado o equipamento para saber se é explosivo.