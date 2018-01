Suspeita de bomba em S. Teresa assusta turistas Uma suspeita de bomba assustou turistas e moradores em um trecho do bairro de Santa Teresa, na região central do Rio, no fim da manhã de ontem. Agentes do esquadrão antibombas da Polícia Civil foram chamados para checar a denúncia e isolaram a área. Três artefatos parecidos com tubos de dinamite foram recolhidos para análise. Eles estavam ao lado de um carro, perto da escadaria de Santa Teresa.