Suspeita de bomba em prédio mobiliza Polícia na zona sul de SP

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, se mobilizou nesta sexta-feira, 18, após uma suspeita de bomba em um prédio em construção na Avenida Professor Alceu Mainardi, na Vila Cruzeiro, zona sul de São Paulo.

Policiais militares estão no local desde as 6 horas, quando foram chamados para verificar um pacote suspeito. Após examinar o artefato, os policiais chamaram o Gate. Por volta das 10h30, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local para auxiliar na ocorrência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até as 11h50, policiais e bombeiros verificavam o objeto suspeito.