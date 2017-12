Suspeita de bomba em aeroporto do Rio

Uma suspeita de bomba isolou parte do estacionamento do Aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio, no início da tarde de ontem. O Esquadrão Antibombas foi acionado por volta das 12 horas e montou um cerco para desarmar o suposto artefato. O local foi liberado cerca de uma hora depois. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), seguranças do terminal avistaram um pacote suspeito na roda de um veículo no estacionamento dos funcionários e acionaram os policiais. O pacote não continha explosivos, apenas roupas e sapato. Durante a ação policial, o aeroporto funcionou normalmente.