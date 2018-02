Suspeita de balão em pista fecha Congonhas O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital paulista, passou seis minutos fechado na noite de ontem por causa da suspeita de queda de um balão em uma das pistas de pouso. Isso interrompeu as atividades do aeroporto entre as 19h07 e 19h13, atendendo a pedido da torre de comando. Por motivo de segurança, ainda foi solicitada uma vistoria da Infraero. Como não foi confirmada a suspeita, em seguida, o aeroporto retomou normalmente suas operações de pousos e decolagens.