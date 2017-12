SUS vai aplicar teste oral de aids em março Um novo teste rápido de aids realizado por fluido oral estará disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2014, como adiantou o Estado no início do mês. A portaria que normatiza a medida foi publicada na quarta-feira, 18, pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ficou definido o mês para o início da aplicação do teste: março. Inicialmente, o exame será utilizado por 40 ONGs parceiras do Ministério da Saúde, para populações vulneráveis. Depois, a ideia é comercializar o kit até mesmo em farmácias.