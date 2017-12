Suposta amante do goleiro Bruno chega a Belo Horizonte

A mulher apontada pela polícia como amante do goleiro Bruno Fernandes e participante no sumiço de Eliza Samúdio, de 25 anos, Fernanda Gomes de Castro, de 32 anos, chegou hoje a Belo Horizonte (MG).

O delegado Edson Moreira, um dos responsáveis pela investigação que apura o desaparecimento de Eliza, disse, no entanto, que ainda não há umadata marcada para o depoimento dela.

Os delegados confirmaram ontem que no dia 6 de junho o atleta se hospedou em um motel de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhado de Fernanda Gomes de Castro, do amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão; do primo J; além de Eliza e do filho. Sérgio Rosa Sales, de 22 anos, primo de Bruno, disse à polícia que Fernanda foi para Minas Gerais com o goleiro.

A equipe que investiga o caso aguarda ainda o julgamento do pedido de acareação entre o primo de Bruno e o

menor J., de 17 anos, feito à Justiça de Minas Gerais.