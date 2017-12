Suplicy faz sucesso nas redes ao cair no metrô abraçado com fã

SÃO PAULO - O ex-senador Eduardo Suplicy, de 74 anos, conversava no metrô com uma mulher. Ela o abraçava na cintura quando o trem brecou. Suplicy caiu para trás, mas conseguiu segurá-la.

A cena, que passaria despercebida se não se tratasse de Suplicy, caiu nas redes sociais. Alguns internautas disseram se tratar da namorada de Suplicy; outras afirmam que era uma fã. Bem-humorados, destacaram a boa forma do ex-senador e o chamaram de namorador.

Em entrevista à Rádio Estadão na manhã desta sexta-feira, 5, Suplicy contou que na quarta-feira foi ao lançamento de um livro na Avenida Paulista e pegou o metrô para voltar para casa, quando foi abordado por jovens. "Sempre fui muito respeitado e tratado com carinho durante meus 24 anos no Senado. Depois que conclui o mandato, as pessoas em toda parte começaram a me tratar com mais respeito ainda", comentou, sobre a abordagem.

Ouça abaixo entrevista de Suplicy à 'Rádio Estadão':

Segundo o ex-senador, as pessoas o cercaram pedindo abraços e fotos. Ao entrar no trem, contou Suplicy, uma jovem o abraçou. "Uma delas realmente me deu um abraço, me apertou, me deu um beijo no rosto - não foi na boca, mas dá a impressão. Na verdade, precisei desviar um pouco", relatou. Ele afirmou que não sabia que a cena estava sendo filmada. Questionado se havia se incomodado, respondeu, rindo: "Estou num lugar público, imagine se tivesse feito algo que fosse algo grave, cometido um crime. Felizmente foi só um abraço. O que eu vou fazer?".