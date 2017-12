Supersecretário caiu após propor mudança no sistema A nova licitação e a proposta de uma grande reforma no sistema de transportes na capital foram os principais fatores da queda de Alexandre de Moraes, o ex-supersecretário e homem forte da gestão Gilberto Kassab (DEM), no começo de junho. Moraes entrou em rota de choque com empresários do setor de ônibus - que têm no irmão do prefeito, Pedro Kassab, um dos principais consultores - e também com os perueiros, que chegaram a ameaçar uma paralisação no primeiro semestre.