Supersalários: mais 82 casos em secretarias Não é só na Procuradoria do Município de São Paulo ou na Câmara de Vereadores que existem servidores com salários acima do teto de R$ 24.117,62 fixado em abril pelo prefeito Gilberto Kassab (sem partido). Novo levantamento feito pelo Estado, com base no site oficial "De Olho nas Contas", mostra que existem 82 funcionários em outras secretarias que recebem salários superiores ao limite municipal.