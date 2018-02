Supermercado sofre atentado a bomba A explosão de uma bomba fez cair parte do teto de um supermercado no bairro Pauliceia, em Piracicaba, na madrugada de ontem. Não havia ninguém no local. A polícia trabalha com a hipótese de reação à morte de um adolescente no último sábado. O rapaz foi morto a tiros por um dos sócios do estabelecimento, vítima de tentativa de assalto à sua residência. Até o fim da tarde de ontem, ninguém havia sido preso. Segundo a investigação, dinamites foram jogadas por uma janela - quebrada propositalmente - do local.