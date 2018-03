Superlotação de cadeias paulistas chega a 170% As 74 penitenciárias do Estado de São Paulo estão com 170% de ocupação, segundo levantamento da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) atualizado no dia 28. A rede de penitenciárias tem capacidade para 59.739 presos, mas abriga 101.445 detentos. Já os 31 Centros de Detenção Provisória (CDP) somam 21.936 vagas, mas abrigam 47.996 detentos - 119% acima da capacidade.