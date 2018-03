Supercomputador do Inpe será o ''cérebro'' do centro para desastres O primeiro desafio do sistema de prevenção lançado ontem pelo governo é combinar a captação de informações meteorológicas mais precisas e rápidas com o levantamento preciso das áreas de risco do País. Documento entregue à presidente Dilma Rousseff sugere a participação das Forças Armadas na tarefa. Outro desafio é desenvolver o sistema de alerta à população, que precisará contar com as defesas civis das cidades - segundo o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, apenas 426 dos 5.565 municípios brasileiros têm o órgão estruturado.