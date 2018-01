Supercomputador deve melhorar a previsão do tempo Um novo sistema de supercomputação adquirido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) permitirá prever temporais como os de Alagoas e Pernambuco com mais precisão. O novo sistema amplia em 50 vezes a capacidade de processamento. Com custo de R$ 50 milhões, o supercomputador da empresa americana Cray ocupa 100 metros e chegará ao Brasil na segunda quinzena de julho.