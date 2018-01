'Super-heróis' limpam janelas de hospital e animam crianças

SÃO PAULO - As crianças que estão internadas no Hospital Infantil Sabará, em Higienópolis, região central da capital, receberam a visita de super-heróis nesta segunda-feira, 5. Era mais uma missão dos funcionários que fazem a limpeza das janelas que, pelo terceiro ano, realizam o serviço fantasiados na semana que antecede o Dia das Crianças.

"A lavagem dos vidros era feita em setembro e sugeriram que fizéssemos em outubro. Temos várias fantasias que usamos com os voluntários. Conversamos com a empresa que faz a limpeza para ver se seria possível fazer isso com a devida segurança e já faz três anos que eles descem fantasiados. O clima muda nessa época do ano. O hospital fica feliz", explica José Luiz Egydio Setúbal, presidente do hospital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Setúbal diz que o hospital faz uma série de atividades lúdicas ao longo do ano e que a ação dos super-heróis contribui para o processo de recuperação das crianças.

"A criança não tem compreensão sobre a doença. A maioria dos nossos pacientes tem menos de seis anos e fazer atividades que desestressem as crianças e os pais ajuda na recuperação do paciente."

Brincadeiras. Júlia Maria Lopes Silva, de 6 anos, foi internada com infecção urinária no último sábado e ficou encantada com a visita dos personagens Super-Homem e Lanterna Verde na janela do quarto.

"Minha neta estava ansiosa para vê-los. Foi muito lindo. Ela brincou com eles pelo vidro", conta a cabeleireira Rosa Maria Lopes, de 56 anos.

A diversão contagiou a família. "Até nós ficamos brincando e rindo." A ação será realizada até a próxima sexta-feira e ocorre das 9 às 16 horas na fachada da unidade.