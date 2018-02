Sumiço de menina ainda é mistério para a polícia Após a divulgação do retrato falado do homem que teria levado Brenda Gabriela da Silva, de 4 anos, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, no Cambuci, na região central de São Paulo, três homens foram detidos ontem para averiguação. Mas nenhum deles foi reconhecido como o homem que teria levado a menina. Um deles, no entanto, era foragido da Justiça e continua preso no 8.º DP (Brás). Os outros dois foram liberados à noite.