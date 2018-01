Sumaré e mais 10 vias de São Paulo têm velocidade reduzida

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, 20, mais 11 vias da capital paulista - oito na zona oeste e três na zona sul - tiveram a velocidade máxima reduzida para 50km/h. Antes, a velocidade permitida era de 60 km/h.

As alterações ocorreram na Rua Henrique Schaumann, Avenida Paulo VI, Avenida Sumaré, Avenida Antártica, Viaduto Antártica, Avenida Afrânio Peixoto, Avenida Valdemar Ferreira e Avenida Professor Manuel Chaves (zona oeste) e na Avenida Vereador José Diniz, Avenida Carlos Caldeira Filho e Estrada do Campo Limpo (zona sul).

A mudança faz parte do plano de redução de acidentes viários do Programa de Proteção à Vida. Até dezembro deste ano, todas as avenidas de São Paulo deverão ter o limite de velocidade reduzido para 50 km/h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda, começaram a ser instalados faixas e painéis informativos para orientar os motoristas sobre as mudanças. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram utilizadas 149 placas de sinalização vertical nas 11 vias.

Pacaembu e Angélica. O novo limite de velocidade começou a valer na segunda-feira, 17, em cinco vias da capital paulista, entre elas a Avenida Pacaembu e a Angélica. Nesta última, a velocidade máxima permitida é de 40 km/h no trecho entre a Rua Baronesa de Itu e Barra Funda, por causa da grande circulação de pedestres.