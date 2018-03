Sul deve registrar até temperaturas negativas No Sul, a onda de frio também deve atingir seu pico hoje e permanece a expectativa de a temperatura cair para até -1°C no Rio Grande do Sul. Há perspectiva de pancadas de chuva no leste do Estado e de céu nublado a parcialmente nublado no oeste. Ontem, observadores da MetSul Meteorologia detectaram queda de chuva congelada - com pequenas partículas de gelo, que ao contrário da neve e do granizo desaparecem rapidamente - em cidades do sul do Rio Grande do Sul como Rio Grande, Pelotas, Pedro Osório e Canguçu.