Sul-coreano quase vai parar no lugar errado Se fosse seguir o conselho de um funcionário do Metrô, o tradutor sul-coreano Yu Bok Hyun, de 45 anos, talvez nunca chegasse ao Masp na quinta-feira à tarde, embora estivesse na Estação Consolação, a menos de um quilômetro do museu, quando procurou ajuda. Em vez de dizer que Bok deveria pegar o trem sentido Vila Prudente e descer na parada seguinte, o metroviário falou, em português, que o coreano deveria ir até o ponto final da Linha 2-Verde.