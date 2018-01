Sul alcança taxa de 4,1%, enquanto no Nordeste é de 7,6% Em termos regionais, a menor taxa de desocupação em 2012 foi registrada na Região Sul, onde atingiu 4,1%, comparado com 4,3% em 2011. E a maior foi a do Nordeste, com 7,6% no ano passado, e 7,9% em 2011.