Sul-africano engole droga e morre em voo

O sul-africano Louis Hendrik Odendaal, de 32 anos, morreu ontem em um voo da Lufthansa, quando o avião que ia da Argentina para a Alemanha sobrevoava o espaço aéreo pernambucano. Os pilotos foram obrigados a pousar no Aeroporto Internacional dos Guararapes por volta das 3 horas. Perícia do IML confirmou a presença de cocaína no estômago e no intestino de Odendaal e indicou que o rompimento de uma das cápsulas provocou a morte do sul-africano. A Polícia Federal vai instaurar inquérito policial e periciar a bagagem.