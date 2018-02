Suíte será a mesma usada por antecessores

Na cabeceira da cama de solteiro há um quadro estilizado de Nossa Senhora Aparecida. E, na escrivaninha, um porta-retrato com a foto da família de Jorge Mario Bergoglio serve para dar um clima familiar ao espaço, ao lado de uma cuia de chimarrão, que será oferecida ao pontífice após o almoço. Argentino, o papa também tem o costume de tomar o chá tradicional do Sul do Brasil.

Apesar de toda a simplicidade, o quarto do pontífice recebeu ontem a primeira vistoria oficial do Exército, que também cuidará da segurança do papa nas quase três horas em que ele permanecerá no local. Soldados à paisana tiraram fotos do espaço, checaram as entradas e janelas do banheiro e utilizaram um aparelho que mede a radioatividade do ambiente.

A expectativa é de que Francisco chegue ao seminário por volta das 13h de quarta-feira. Ele seguirá diretamente para o refeitório, onde participará de um almoço para 60 convidados. O cardápio é tratado como "segredo de Estado". A nutricionista do local adiantou apenas que o pontífice poderá experimentar comida caseira, típica da região.

Para a visita de Bergoglio, nenhuma obra foi realizada no seminário. A ala que o papa usufruirá é exatamente igual à oferecida a Bento XVI, em 2007. Apenas serviços de limpeza e pintura foram realizados, segundo o arcebispo de Aparecida e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal d. Raymundo Damasceno Assis. "Ele é simples, prega a humildade e a austeridade em cada um de seus gestos. Não podíamos ser diferentes. Ainda bem, assim não tivemos de gastar nada." / A.F.