Suíço é morto com tiro na cabeça em assalto O turista suíço Max Kempf, de 69 anos, foi morto ontem com um tiro na cabeça, ao reagir a um assalto no sítio de seu primo no bairro do Batista, em Ribeirão Branco, sudoeste paulista. Três ladrões invadiram o sítio. Eles dominaram uma mulher e exigiram que as outras pessoas deitassem no chão. Kempf, que era serralheiro, não compreendeu a ordem dos bandidos e partiu para cima deles. O turista chegou sábado ao Brasil para visitar parentes. Os assassinos fugiram com vários objetos.