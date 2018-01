Sugestões de presente para a sogra: quarta-feira é dia dela

O cineasta José Mojica Marins, de 74 anos, mais conhecido como o Zé do Caixão, daria por exemplo um coração de rosas vermelhas. Especialista no assunto, ele já está na sexta sogra. "Tive sorte. Ela é uma verdadeira mãe", elogia. Para quem quiser seguir seu conselho, há opções variadas. A Nova Flor tem o coração pronto (R$ 111,52, www.novaflor.com.br). Vic Meirelles aposta só em buquês, com preços sob consulta (www.vicmeirelles.com.br).

A stylist Flávia Pommianosky daria para a sogra um porta-retrato com sua foto com o filho dela. Porta-retratos mais moderninhos podem ser encontrados na Imaginarium (Imaginarium.com.br). E os mais tradicionais na César Bertazzoni (www.cesarbertazzoni.com.br). "A gente se dá bem. Sempre penso em coisas mais descoladas, que ela não compraria sozinha. E ela adora." Já o pintor Ivald Granato daria uma roupa clássica. "Minha sogra só tinha um defeito: falava demais. "