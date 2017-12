Sudeste deve concentrar novos cursos de Medicina O Sudeste concentra 22 dos 42 municípios pré-selecionados pelo Ministério da Educação para receber cursos de Medicina em instituições privadas, de acordo com a lista divulgada ontem. Já o Norte e o Nordeste têm 12 representantes. A abertura de graduações faz parte do Mais Médicos, programa do governo federal que pretende suprir o déficit de profissioinais. A lista de pré-selecionados traz 12 cidades paulistas, entre elas São Bernardo do Campo, Mauá e Osasco, na Grande São Paulo.