Sucuri de 4 metros assusta moradores no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Uma sucuri de 4 metros foi capturada em uma rua do bairro Jardim Covizzi, em Tanabi, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na noite da última sexta-feira. A cobra, que assustou os moradores da região, foi solta em uma área de mata ontem.

O animal foi encontrado perto de uma represa depois que moradores acionaram os bombeiros da cidade. O bicho ficou no quartel da corporação até segunda, aguardando a Polícia Ambiental de Rio Preto, que transportou a cobra para as proximidades do Rio São José dos Dourados, em Neves Paulista.