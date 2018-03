Substância usada na água não causa mal à saúde O carvão ativado usado no tratamento de água pela Sabesp não faz mal à saúde, segundo a bióloga Cristina Nordi, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). "Diretamente, o sulfato de cobre (para reduzir as algas na represa) também não. Mas estudos feitos na Guarapiranga mostram o aumento de sedimentos com essa substância, que não mata só as algas, mas organismos vivos da represa", explica. O cobre, que é um metal pesado, pode voltar para a coluna de água após fortes chuvas. "Imediatamente não causa problemas de saúde, mas indiretamente, sim, se forem ingeridos pescados contaminados."