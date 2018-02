Substância tem ligação direta com delírios e violência Metanfetamina e violência têm relação direta, segundo a pesquisadora Solange Nappo, do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid). "Nos estados americanos, onde há alta prevalência do uso de metanfetamina, há uma relação causal com a violência."