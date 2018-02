Subsídio para desfiles virou tema de campanha RIO - O patrocínio privado para os enredos de carnaval já foi tema de campanha política nas últimas eleições para a prefeitura do Rio, tamanha a polêmica em torno do tema. Um dos aspectos mais questionados é o conflito de interesses do subsídio público aos desfiles também patrocinados por empresas privadas. Oficialmente, as escolas conseguem captar até R$ 5 milhões com verbas da prefeitura da cidade, da Liesa e de empresas estatais patrocinadoras.