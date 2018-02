Subprefeituras terão indicação de vereadores O prefeito Fernando Haddad (PT) vai nomear aliados de vereadores da base governista para as chefias de gabinete das 31 subprefeituras. Os nomes estão sob análise do secretário de Coordenação das Subprefeituras, Chico Macena, que exigiu pessoas com histórico de liderança comunitária e de "ficha limpa".