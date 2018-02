Subprefeituras devem voltar a cuidar do problema As subprefeituras devem voltar a ficar responsáveis por obras de combates às enchentes que foram transferidas nos últimos sete anos para as Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura Urbana. O prefeito Fernando Haddad (PT) já adiantou que ações emergenciais como canalização de córregos, por exemplo, devem voltar a ser tarefas das subprefeituras. Em 2005, as 31 subprefeituras concentravam 20% da verba para o orçamento. Para 2013, essa fatia não chega a 4%.