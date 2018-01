Subprefeitura recolhe 40 toneladas de lixo da Vila Madalena

SÃO PAULO - Região mais afetada pelos encontros de torcedores após o jogo desta terça, a Vila Madalena amanheceu nesta quarta-feira, 18, cheia de sujeira pelas ruas. Em nota, a subprefeitura de Pinheiros informou que tem tomado uma série de medidas para minimizar o impacto na região.

De acordo com o órgão, as ações de limpeza começaram às 5h desta quarta e, no total, foram recolhidas cerca de 40 toneladas de lixo das ruas. Além de garis, caminhões de limpeza com água foram utilizados no serviço.

A subprefeitura também informa que a festa que acontece nas ruas do bairro não têm autorização para acontecer - é consequência da alta concentração de bares por ali, que, lotados, acabam concentrando torcedores também do lado de fora.