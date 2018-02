Subprefeitura libera prédios interditados A Subprefeitura da Lapa liberou ontem o funcionamento dos dois prédios interditados no dia 1.º, na Barra Funda, zona oeste, por risco de desabamento. A decisão foi tomada após análise de laudos que atestam a estabilidade dos edifícios, do Condomínio Lex Offices. Eles sofreram tremores causados por obra do outro lado da rua. A Brooksfield, responsável pelo empreendimento, foi multada em R$ 10 mil.