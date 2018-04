Subprefeitura interdita shopping em construção cujo teto desabou em SP

SÃO PAULO - A Subprefeitura de Santa Amaro, na zona sul de São Paulo, interditou as obras de um shopping em construção, após parte da laje do edifício, localizado na Avenida Nações Unidas, desabar na manhã desta quinta-feira, 3. Dois operários que trabalhavam no local foram soterrados.

Um dos funcionários da construtora foi resgatado e encaminhado, em estado grave, ao pronto-socorro do Hospital Regional Sul. Até as 13h20, um segundo operário que estaria soterrado ainda não havia sido encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a subprefeitura, o local abrigará um shopping popular do Grupo Savoy. O local ficará interditado até que os responsáveis pela construção apresentem a documentação sobre a obra.