Subprefeitura barra intervenção no Rio Pinheiros

Uma queda de braço entre o artista plástico paulistano Eduardo Srur, conhecido por polêmicas intervenções urbanas, e a Subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste, pode impossibilitar a instalação de uma nova obra. Na tarde de ontem, Srur e sua equipe instalavam uma réplica de uma carruagem do século 19 na Ponte Octavio Frias de Oliveira quando fiscais apreenderam o material.

"É um absurdo. Estão censurando o meu trabalho, que é uma crítica à mobilidade urbana atual. Tenho todas as autorizações desde o ano passado", disse o artista, que alega ter documentos da Secretaria Municipal de Cultura, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da Empresa Municipal de Águas e Energia (Emae) e da subprefeitura. Na tarde de ontem, Srur se reuniu com autoridades municipais para tentar resolver o imbróglio, mas não havia desfecho até as 20 horas.

Em nota, a Subprefeitura de Pinheiros informou que solicitou documentação necessária para autorização do evento e não recebeu as autorizações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) e da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana (CPPU). "Por não ter autorização para o procedimento nesta data, esclarecemos que uma equipe de fiscalização desta subprefeitura segue para o local para que seja efetuada a autuação e apreensão dos objetos citados", explica a nota.

A obra. A ideia de Srur era mostrar que, na prática, os cavalos andariam mais rápido do que os carros no trânsito paulistano. Na quinta-feira, ele promoveria uma corrida entre uma carruagem puxada por um cavalo e um carro, na hora do rush.

A carruagem, réplica de um modelo do início do século 19, circularia pela ciclovia do Rio Pinheiros, ao lado da Linha 9-Esmeralda da CPTM - ou seja, teria caminho livre à frente. Puxada por cavalos, poderia atingir 18 km/h. Já o carro, conduzido por um piloto profissional, teria de enfrentar as agruras do trânsito na Marginal. A largada estava prevista para acontecer na altura da Estação Granja Julieta e a chegada seria na Ponte Octavio Frias de Oliveira.

O evento deveria ser o ponto alto de uma exposição que estava planejada para começar amanhã e seguir até 7 de outubro. O artista instalaria uma réplica de carruagem dos tempos do Império a 30 metros do chão, sobre o concreto aparente da ponte. Os trabalhos de instalação da peça, ontem, foram interrompidos pelos fiscais da subprefeitura.

Para chegar ao modelo ideal de carruagem, Srur pesquisou diversos modelos. Fez incursões pelo Museu do Ipiranga, em São Paulo, e pelo Museu Histórico Nacional, no Rio.

Srur se tornou conhecido por obras públicas - algumas polêmicas - em São Paulo. Foi ele quem encheu o Rio Tietê, em 2008, com gigantescas garrafas PET. Também equilibrou seis bicicletas sobre cabos de aço em plena Avenida Paulista, em 2007, e foi o autor da intervenção em que estátuas paulistanas, do Duque de Caxias ao Borba Gato, foram vestidas com alaranjados coletes salva-vidas, em 2008.