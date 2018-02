Sub Parizi, a memória viva do Campo dos Afonsos A pouco mais de 15 dias de completar 85 anos, o suboficial da reserva da Aeronáutica Arcílio Parizi, secretário-geral do Museu Aeroespacial, é considerado uma memória viva do Campo dos Afonsos, onde está desde 1947. Chamado de Sub Parizi, testemunhou episódios fundamentais da História e ajudou na mudança da Academia da Força Aérea a Pirassununga. Parizi foi treinado para ser monitor de link trainer, espécie de simulador. "Naquele tempo, não tinha os instrumentos modernos de hoje." / W.T.