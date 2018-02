STJ suspende prisão de Anísio e Luiz Drumond Acusados de envolvimento com jogo do bicho no Rio, Aniz Abraão Davi, o Anísio da Beija-Flor, e Luiz Pacheco Drumond, o Luizinho Drumond, tiveram a prisão preventiva suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão é em caráter liminar. Preso desde 11 de janeiro, Anísio havia sido hospitalizado sob custódia. Luizinho Drumond está foragido. A decisão ainda será julgada pelos ministros da 6.ª Turma e pode ser revogada.