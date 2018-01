STJ rejeita recurso para anular julgamento de Pimenta Neves

O jornalista Antonio Marcos Pimenta Neves fracassou na tentativa de anular o júri no qual foi condenado pela morte da também jornalista Sandra Gomide. O ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou um recurso no qual era questionada a condenação do jornalista a 15 anos de reclusão e manteve a decisão. Pimenta Neves está solto desde 2001, quando obteve um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja também:

OAB rejeita inscrição de Pimenta Neves

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pimenta Neves terá de pagar R$ 83 mil aos Gomide

Justiça reduz pena do jornalista Pimenta Neves para 15 anos

A defesa de Pimenta Neves sustentou que a decisão do STJ que apenas reduziu a pena dele de 18 para 15 anos está em dissonância com diversos casos julgados da Quinta Turma do tribunal. Para isso, alegou que houve cerceamento de defesa devido à não-produção da prova testemunhal requerida e inicialmente deferida pela Justiça em primeira instância.