STJ reduz pena de trio que manipulava licitações da Polícia Civil nos anos 1990

A fraude gerou prejuízo de US$ 358 mil, mas o Ministério Público estimou que todas as operações desviaram US$ 100 milhões. Também condenados, o ex-chefe da Polícia Civil Álvaro Luz Franco Pinto e o presidente da comissão de licitação João Capezzutti Netto tiveram suas punibilidades extintas pelo Tribunal de Justiça, pois completaram 70 anos.

TRÂNSITO

Para ampliação, CET interdita Jacu-Pêssego

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar hoje a Avenida Jacu-Pêssego, em São Mateus, na zona leste, entre a Avenida Ragueb Chohfi e a Rua Confederação dos Tamoios. O motivo é a conclusão das obras de ampliação da via, que será ligada ao Rodoanel. Segundo a Dersa, a previsão para entrega do Complexo Viário Jacu-Pêssego Sul - orçado em R$ 1,1 bilhão - é outubro.

ACIDENTE

Carreta tomba sobre carros e 9 morrem

Uma carreta carregada de bobinas de aço tombou sobre dois automóveis na madrugada de ontem na BR-381, em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. Os carros eram de São José da Lapa. Nove pessoas morreram, entre elas uma grávida e um bebê de quatro meses.

ESTELIONATO

Preso acusado de dar golpe em lojas de carros

O 1.º Distrito Policial de Mogi das Cruzes (SP) prendeu ontem o vendedor Leonardo Pavelski, de 25 anos, acusado de aplicar golpes em lojas de carros na Grande São Paulo. Ele usaria documentos falsos e obteria financiamentos para enganar as lojas. Seis vítimas o identificaram.

TRANSPORTES

Ônibus interestadual terá aumento de 2,1%

As passagens de ônibus interestaduais e internacionais de longa distância serão reajustadas em 2,134%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Resolução 3.538, publicada no Diário Oficial da União, concedeu o reajuste, que passará a valer na quinta. O aumento não se aplica ao serviço rodoviário interestadual e internacional semiurbano de passageiros (até 75 km).