STJ nega habeas corpus a Mizael, acusado de matar Mércia Nakashima

SÃO PAULO - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus ao ex-policial Mizael Bispo de Souza, acusado pelo homicídio da advogada Mércia Nakashima, sua ex-namorada, em maio de 2010. O STJ indeferiu o pedido e não reconheceu ilegalidade da ordem de prisão contra Bispo.

Veja também:

EXCLUSIVO - Mizael se defende em texto para blog do 'Estado'

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em dezembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já havia negado o pedido de habeas corpus. No pedido ao STJ, a defesa de Mizael alegou que "a decisão que indeferiu a medida liminar não foi devidamente fundamentada". A decisão é do presidente do STJ, Ari Pargendler, que classificou que o decreto de prisão tem fundamento pois há "notícia de eventos envolvendo familiares da vítima e ameaças formuladas a testemunhas por terceira pessoa".

Mizael está foragido desde o dia 7 de dezembro, quando a Justiça de Guarulhos decretou, pela terceira vez, a prisão preventiva do ex-policial Mizael Bispo de Souza e do vigia Evandro Bezerra da Silva, também acusado pela morte de Mércia. Na ocasião, o juiz também determinou que os acusados devem ir a júri popular.