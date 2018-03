STJ nega habeas a acusada de matar pais em Santana do Parnaíba

SÃO PAULO - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta segunda-feira, 10, liminar de habeas corpus a favor de Roberta Nogueira Cobra Tafner e Williams de Sousa, acusados de matar a facadas os pais dela em Santana do Parnaíba no dia 2 de outubro do ano passado. O casal está preso desde o dia 15 de dezembro.

Eles foram indiciados por duplo homicídio triplamente qualificado: motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já havia negado o pedido de habeas corpus do casal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No pedido, a defesa argumentou que os dois são réus primários, de bons antecedentes e residência fixa. Além disso, a defesa do casal também alegou que ambos estão colaborando com a Justiça e que seus passaportes já foram entregues à Polícia. A decisão do presidente do STJ, Ari Pargendler, não acolheu os argumentos em favor do casal e indeferiu a liminar.

Moradores de Alphaville, o empresário Wilson Tafner, de 64 anos, e a advogada Tereza Cobra, de 60 anos, foram assassinado na madrugada do dia 2 de outubro do ano passado na residência em que passavam os finais de semana, em Santana do Parnaíba. Segundo a polícia, a filha e o genro do casal teriam cometido o crime por conta da herança.