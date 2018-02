STJ mantém absolvição de dois controladores A 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região que absolveu dois controladores de voo acusados de negligência no acidente entre o avião da Gol e o jato Legacy, em 2006, que matou 154 pessoas. Os ministros concluíram que o recurso do Ministério Público Federal pedia o reexame das provas, o que foge à competência do STJ.