STJ livra Caixa de pagar R$ 10 milhões

Um apostador do Rio que, em 1996, deixou de ganhar um prêmio milionário da Supersena, porque a lotérica registrou sua aposta para o sorteio errado, não terá direito a receber os R$ 10,3 milhões. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) livrou a Caixa Econômica Federal da obrigação de pagar o prêmio, já que o bilhete indicava a participação no concurso 84, e não no 83, que ele achava estar participando. Para o relator, o ministro Luis Felipe Salomão, o pagamento deve ser norteado pela "literalidade do bilhete".