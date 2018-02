STJ dá indenização a aluna ferida em campus A Universidade Estácio de Sá teve recurso negado no Superior Tribunal de Justiça e terá de pagar indenização de R$ 600 mil à aluna de Enfermagem Luciana Gonçalves de Novaes. Ela ficou tetraplégica em 2003 ao ser atingida por bala perdida no campus, no Rio Comprido, zona norte do Rio. Segundo a polícia, o tiro partiu de traficante do Morro do Turano. O ministro Raul Araújo disse que houve falha em proteger os estudantes, porque a universidade ignorou avisos de criminosos de que haveria tiroteio naquele dia.